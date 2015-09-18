تعادل قاتل للإستقلال مع الأهلي .. وخدمات النصيرات يحقق فوزه الأول

خطف الاستقلال تعادلا مثيرا في الوقت القاتل من أنياب الأهلي (2-2)، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء الجمعة على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدجة الأولى في غزة.

وتقدم الأهلي بهدفين عبر ماجد التتري في الدقيقة 40, وبلال عساف في الدقيقة 70, ثم ردّ الاستقلال بهدفين عن طريق حسين عطوان في الدقيقة 80, ومحمد عثمان في الدقيقة 95.

بهذا التعادل رفع الاستقلال رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة « مؤقتا », وبات رصيد الأهلي نقطتين في المركز الخامس « مؤقتا ».

أدار اللقاء تحكيميا محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده على الخطوط أحمد شبير ونادر أبو هجرس، وفايز أبو عمران رابعا.

خدمات النصيرات – العطاء (1-0)

وحقق خدمات النصيرات فوز غاليا على العطاء (1-0)، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب النصيرات بدير البلح في المنطقة الوسطى.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد الهور في الدقيقة (80) من عمر اللقاء .

بهذا الفوز رفع النصيرات رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني « مؤقتا », وبقى بدون رصيد من النقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

أدار اللقاء تحكيميا عاهد المصري للساحة، وساعده على الخطوط إسلام الشخريت وفهد السمهوري، وعماد مرجان رابعا.

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأولى السبت, بلقاء التفاح مع خدمات جباليا على ملعب التفاح شرق غزة, وأهلي النصيرات مع خدمات البريج على ملعب النصيرات البلدي.