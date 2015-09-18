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الملك يبحث هاتفيا مع أردوغان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:25 - 18 سبتمبر 2015
الملك الاردني واردوغان الملك الاردني واردوغان
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بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، الاعتداءات والانتهاكات « الإسرائيلية » الأخيرة في المسجد الأقصى.

وجرى، خلال الاتصال، التأكيد على أهمية التنسيق العربي الإسلامي، وعلى مختلف الصعد، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها « إسرائيل » لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

كما جرى التأكيد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة الضغوط اللازمة لثني « إسرائيل » عن الاستمرار في اعتداءاتها وانتهاكاتها في المسجد الأقصى.

 

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