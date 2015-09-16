اتحاد الكرة يعاقب نادي الشجاعية والشاطئ

اعتمد اتحاد الكرة لجنة الانضباط بنقل مباراة واحدة لفريقي اتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ بعد الأحداث التي جرت خلال مباراة الفريقين في الجولة الاولي من دوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة.

وكانت لجنة الانضباط عقدت اجتماعاً لها يوم الثلاثاء الماضي ناقشت الأحداث التي واكبت لقاء الفريقين يوم الأحد على ملعب اليرموك حيث قامت جماهير الناديين بإلقاء ورمي الحجارة والزجاجات الفارغة.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- نقل مباراة للفريقين من ملعبهما لتقام على ملعب آخر.

- غرامة مالية على الناديين قدرها 300 دينار .

- حسب المادة 28 بند 5