« الفيفا » تحدد موعد تتويج أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن الحفل الخاص بتتويج اللاعب الأفضل في العالم بجائزة الكرة الذهبية سيقام في 11 كانون ثاني/ يناير 2016 بمدينة زيورخ السويسرية.



ويجمع حفل الفيفا لتسليم الكرة الذهبية أبرز النجوم العالميين في كرة القدم ليشهدوا منح الجائزة للاعب الأفضل في العالم خلال الأشهر الـ 12 السابقة على تاريخ إقامة الحفل.



ويتسلم اللاعب الأفضل في العالم في كرة القدم للرجال الكرة الذهبية، فيما يتم تكريم أفضل اللاعبات في الكرة النسائية بمنحها كأس الفيفا للاعبة الأفضل في العالم.



ويشهد الحفل أيضا تسليم المديرين الفنيين الأبرز في العالم سواء في كرة القدم للرجال أو للسيدات جوائز بمناسبة إنجازاتهم في المجال التدريبي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى حصول صاحب أفضل هدف الذي يتم تحديده عبر تصويت المدربين والجماهير على الموقع الرسمي للفيفا، على جائزة بوشكاش.