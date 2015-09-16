قراء فلسطين يصدحون بالقرآن والابتهالات في مكة

صدحت حناجر حفظة كتاب الله بالقرآن والابتهالات والدعاء للحجاج الفلسطينيين في مكة المكرمة ضمن برنامج تنظمه دائرة الوعظ والإرشاد لأول مرة ضمن برنامجها خلال موسم الحج.

ويقول عمار الرفاتي من مركز القراء لـ « موفد فلسطين اليوم » للديار الحجازية، إن الفكرة جاءت للترويح عن الحجاج الفلسطينيين ضمن برنامج ديني يتضمن قراءة القرآن من خلال الاصوات الندية التي شاركت في مسابقات دولية وابتهالات اسلامية في حب النبي عليه الصلاة والسلام .

ويجوب حفظة كتاب الله بأصواتهم الجميلة سكن الحجاج وسط قبول وترحاب من الحجاج الفلسطينيين.

ويقول الرفاتي أن فكرة الابتهالات وقراءة القرآن للاصوات الندية جائت بتوجيه من الاستاذ محمود النيرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الذي دعم بشكل أساسي هذه الفكرة ونالت على رضى وقبول كبير في اوساط الحجاج الفلسطينيين وتفاعلوا معها بشكل كبير.

وتبذل بعثة الوعظ والإرشاد التي تضم 52 واعظا جهودا كبيرة في وعظ وتوجيه الحجاج الفلسطينيين وتوعيتهم بمناسك وآداب الحج والاعمال التفصيلية لرحلة الحج من الدار إلى الدار عبر لقاءات مكثفة مع الحجاج من خلال الشركات واعطاءهم ارشادات وتوضيحات عن رحلة السفر المكاني والزماني.

ويقول كمال الصوري رئيس بعثة الحج في غزة لـ « موفد فلسطين اليوم » للديار الحجازية، أن برنامج الوعظ متكامل يبدأ من خروج الحاج من منزله وينتهي بانتهاء موسم الحج عبر برامج وضعتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا ان دائرة الوعظ والرشاد قامت بتوزيع كتب ميسرة وسي دي عن أعمال الحج في قطاع غزة لكل حاج فلسطيني بالإضافة إلى المنشورات والكتيبات التي تم توزيها من دار الافتاء .

ويقول الصوري أن دائرة الوعظ والارشاد اعتمدت هذا العام على جيل الشباب من حملة الماجستير والدكتوراه والعلوم الشرعية لكي ولديهم القدرة الجسمية للحركة والتنقل وتحمل صعاب السفر ومناسك الحج.

وأضاف ان وعاظ فلسطين أصبح لديهم تراث وتراكم كبير في الوعظ والارشاد وتجربة تضاهي دولا متقدمة، مؤكدا انهم يقومون بدورهم على أكمل وجه منذ عشرين عاما.

وأوضح أن العائق الاساسي امام الوعاظ هو عدم التواصل في مسيرة ورحلة الحجاج حيث تتعدد المنافذ والمعابر علاوة على الاوضاع السياسية المحيطة بالإقليم.

وقال الصوري انه تم انتداب وعاظ للجاليات الفلسطينية القادمة من مصر ولبنان والجزائر وليبيا مضيفا أن هناك تواصل مع الدول العربية والاسلامية من خلال لقاءات محدودة مستدركا بالقول: « نأمل ان يكون هناك تعاون وتبادل للخبرات وللوعاظ والمرشدين كما يحدث في موضوع القراء.

وبين رئيس لجنة الوعظ أن جزء هام من دروس الوعاظ للفت انتباه الحجاج للهم الوطني الفلسطيني وبالذات القدس وما يحيطها من تهديدات ومخاطر وبالتالي الدعاء بأن يحفظ هذا المكان المقدس ونصرة قضيتنا وشعبنا خاصة في يوم عرفة واثناء تأدية المناسك كما لا ننسى الدعاء للاسرى بالفرج والرحمة والشهداء.

وعن عدم مرافقة بعض الوعاظ للحجاج خلال السفر قال : »إن ذلك ناتج عن تأخر جوازات الوعاظ وعدم سفرهم من حجاجهم، مؤكدا انه تم معالجة هذا الامر حيث بذل الوعاظ الذين تمكنوا من السفر جهدا مضاعفا لسد ال

فيما أكد الواعظ رامي سكيك لـ « موفد فلسطين اليوم » للديار الحجازية، أن جميع الوعاظ يقومون بمرافقة الحجاج لاداء المناسك بشكل يومي وعمل دروس وعظية والاجابة على اسئلة الحجاج الطارئة حول مناسك الحج ومرافقة الحجاج اثناء ذهابهم وايابهم للحرم المكي.

بدوره، أكد الشيخ عاطف صالح مدير الوعظ والإرشاد في المحافظات الشمالية لـ « موفد فلسطين اليوم » للديار الحجازية، ان البعثة الوعظية تضم 75 واعظا موزعين على عدد الباصات التي تغادر برا من مدن الضفة الغربية الى الأردن ومن ثم الى السعودية حيث يتم مرافقة الحجاج طوال الطريق وتعريفهم بالمدن والمناطق الدينية ويعطونهم المواعظ في التي تتعلق بموسم الحج .

واكد الشيخ صالح أن كل واعظ يقدم برنامج وعظي يسير عليه طوال فترة الحج يضم محاضرات مفتوحة مع الحجاج ومرافقة الحجاج الى الحرم المكي لاداء العمرة.

وبينَّ الشيخ صالح أن هناك لجنة للفتوى يكون لها دوام محدد في غزة والضفة الغربية يتوجه لها الحجاج بشكل مباشر او عن طريق الهاتف يتابعون معهم بعض الفتاوي التي تتعلق بالحج والمشاعر المقدسة.









































