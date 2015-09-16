فلسطيني يتصدر قائمة هدافي الدوري الإماراتي

تصدر الفلسطيني لويس خمينيز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الإماراتي، صدارة هدافي دوري الخليج العربي للمحترفين، بعدما سجل هدفين في مرمى دبا الفجيرة في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف.

وجاء اسحاق بلفوضيل مهاجم بني ياس، ثانياً في ترتيب الهدافين بـ 3 أهداف، متساوياً مع إسماعيل الحمادي لاعب الأهلي، الذي سجل 3 أهداف في مرمى الفجيرة بالجولة الأولى، مع العلم أنه تم تأجيل مباراة الأهلي وفريق الإمارات التي كانت مقررة في الجولة الثانية.

وزادت حدة المنافسة « المبكرة » على صدارة ترتيب الدوري، بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية مساء أمس الأحد، بعدما تساوت 4 أندية في عدد النقاط، وبات لديها العلامة الكاملة من فوزين متتاليين.

ويتصدر بني ياس الترتيب، بعد ثلاثيته النظيفة في مرمى دبا الفجيرة، ليعتلي قمة الجدول بفارق الأهداف عن العين حامل اللقب، والذي يحتل المركز الثاني، بعد حسمه مواجهة القمة أمام الوصل، بالفوز عليه بهدفين نظيفين، وحل النصر ثالثاً، بعدما تخطى الظفرة 3-1، واحتل الشباب الترتيب الرابع بنفس رصيد النقاط، بعدما حقق فوزا مثيراً على مستضيفه الوحدة بهدف دون رد، ولم يستفيد من لعب الشباب ب9 لاعبين.