الأسير علان يعلن الاضراب عن الطعام بعد اعادة اعتقاله مجدداً

أعلن الأسير محمد علان اضرابه عن الطعام بعد وقت قصير من اعادة اعتقاله اداريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مغادرته مستشفى برزلاي التي كان يتلقى فيها العلاج.

وأفادت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير محمد علان صباح اليوم الأربعاء، بعد خروجه من مستشفى « برزلاي » في مدينة عسقلان.

وأشار الموقع إلى أن إدارة المستشفى قررت اليوم تسريح الأسير علان بعد أن تحسنت حالته الصحية، وسمحت له بمغادرة المستشفى، ولكنه تعرض للاعتقال بعد وقت قصير على يد قوات الأمن الإسرائيلي.

هذا وقالت المتحدثة باسم الشرطة « الإسرائيلية » لوبا السمري، بناءا على أمر إداري عسكري موقع من قبل القائد العسكري بمنطقة المركز اعتقلت شرطة الجنوب مركز أشكلون الفلسطيني محمد علان وهو داخل مستشفى برزيلاي بالمدينة، وبالتالي تم ترحيله لمواصلة العناية في المركز الطبي التابع لسلطة السجون بالرملة وهو رهينة الاعتقال الإداري.