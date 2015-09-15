حماس: تصعيد الاحتلال في الأقصى إعلان حرب

اعتبرت حركة « حماس » أن التصعيد الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك هو « إعلان حرب »، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة الاحتلال قبل انفجار الوضع.

وقال الناطق باسم الحركة، الدكتور سامي أبو زهري، في تصريح صحفي صحفي، اليوم الثلاثاء: « إن التصعيد »الإسرائيلي في المسجد الأقصى هو إعلان حرب، والمجتمع الدولي عليه أن يتحرك لوقف الجريمة « الإسرائيلية » قبل انفجار الوضع بأكمله، وشعبنا لن يسمح بتمرير المخطط « الإسرائيلي » المجرم".

يأتي هذا، فيما يستمر الاحتلال ومستوطنوه في التصعيد ضد الأقصى والمرابطين لليوم الثالث على التوالي؛ حيث يتم تحطيم محتويات المسجد وإلقاء قنابل الصوت والمطاطي على المواطنين والاعتداء على النساء، في ظل صمت من المجتمع الدولي ودون رادع يوقف جرائم الاحتلال المتكررة ضد الأقصى والمقدسات.