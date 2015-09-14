القناة الثانية تكشف عن نوايا نتنياهو في الاجتماع الطارئ غداً

كشفت القناة الاسرائيلية الثانية أن رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو سيعرض على الاجتماع الطارئ الذي سيعقد غداً الثلاثاء مشروع قرار ليتم التصويت عليه ليصبح قانونا يتم بموجبه فرض عقوبة على كل من راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة في القدس والضفة الغربية. إضافة إلى اعتقال الشبان الفلسطينيين في إطار الاعتقال الإداري.

وقالت القناة الثانية، أن توجه نتنياهو جاء في أعقاب ازدياد وتيرة عمليات رشق المستوطنين وقوات الاحتلال بالحجارة ومقتل مستوطن ليلة أمس.

وسيشارك في الاجتماع غدا الثلاثاء وزير الحرب موشية يعلون ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان ووزيرة القضاء شيكد ووزير المواصلات كاتس ومندوبين عن النيابة العامة ومستشار الحكومة القانوني.