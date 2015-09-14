الأمن المصري يقتل 12 سائحاً« عن طريق الخطأ »

لقي 12 سائحًا مصرعهم برصاص الأمن المصري، في منطقة الواحات الغربية التابعة لمحافظة الجيزة وسط البلاد، في وقت متأخر أمس الأحد، وفقًا لمصادر أمنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، إن السياح الذين لقوا مصرعهم من حملة الجنسية المكسيكية، وأن بينهم مصريين.

وتابع البيان « أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والجيش، بتمشيط إحدى المناطق الخطرة بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعي، وبالفحص تبين أن السيارات كانت تقل فوجًا سياحيًا مكسيكي الجنسية، موجود بمنطقة محظور التوقف فيها ».

واضاف البيان « أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرين من المكسيكين والمصريين ».

وأشارت الداخلية المصرية أنه « جرى تشكيل فريق عمل لفحص أسباب وملابسات الحادث ومبررات وجود الفوج السياحي بالمنطقة المشار إليها والمحظور التواجد فيها »، وفق البيان.