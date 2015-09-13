محاكم الاحتلال تمدد اعتقال ٧٨ أسيرا

أفاد نادي الأسير، اليوم الأحد، بأن محاكم الاحتلال مددت اعتقال 78 أسيراً في سجون الاحتلال بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية، لافتاً إلى أن جلسات محاكمة ستعقد للأسرى في الفترات القادمة.

وأشار النادي إلى أن محكمة الاحتلال في'عوفر' مددت اعتقال كل من الأسرى: محمود سباتين، ومحمود صباح، ويوسف صباح، وعبد الله رصرص، ومحمد بزار، وعلي حرفوش، وربيع شمروخ، وأكرم أبو محيمد، وأحمد البياري، ومحمد البايض، وعطية عوض، وحسن جوابرة، ومحمد حماد، وعبد الحليم حماد، ومحمد أبو عليا، ونمر حرفوش، وجودي الجمل، واسحق الخطيب، وعدي دراج، ومحمد الحمامرة، وعلي عريقات، وخلدون أبو عليا، ويوسف سلهب، وأحمد أبو عليا.

أما محكمة الاحتلال في 'سالم'، فقد مددت اعتقال الأسرى: عماد ربايعة، وآدم شحادة، وابراهيم زهران، وحازم عصايرة، ومحمد عزام، وعبد الله عودة، فيصل مصري، ومجدي قواريق، ومحمد صبح، وأسعد أبو العز، وحمزة عبد الرحمن، ومحمود جعيدي، ومحمد جرار، ومحمد حجة، ومعاذ عبد الله، وأحمد رائد، وعلي سوالمة، وأسامة عطوان، وعبد الرحمن قعورة، وماجد دغلس، وعمرو نجار.

وأضاف أن محكمة 'عسقلان' مددت لكل من الأسرى: عمار صليبي، وبشير أبو عياش، ورجائي الرجبي، وأيمن الرجبي، وناصر الرجوب، وعبد الهادي شكارنة، ويوسف بريغيت، وعز الدين شكارنة، وزياد العودة، ومحمد أبو عياش، وصلاح سامي، ويوسف شطارات، وللأسرى: محمد موسى، ومعاذ جلبوش، ومحمود هندي، ومعاذ موسى، وعبد الغني موسى، ومصعب قطيش، وعبد الفتاح عوري، وسمير محسن، وحسن سعدية، وأشرف غانم، ووعد رزق الله، وقيصر جرار في محكمة 'الجلمة'.

فيما مدد الاحتلال اعتقال كل من الأسرى: أحمد موسى، ومعتصم سقف الحيط، وسليمان عمران، وأنس أبو قرع، ووائل حنني، وكمال بركة، وعمير سلامة، وعبد الرحمن عكوبة، في محكمة 'بيتح تكفا'، والأسير محمد بداونة في محكمة 'المسكوبية'