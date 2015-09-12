تركيا : اعادة انتخاب داود اوغلو رئيسا لحزب العدالة والتنمية

اعيد انتخاب رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو، اليوم السبت، رئيسا لحزب العدالة والتنمية، ووعد امام اعضاء الحزب بإستعادة الاكثرية المطلقة في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وقال داود اوغلو في كلمة القاها امام المشاركين في مؤتمر حزب العدالة والتنمية « ان مستقبل تركيا خلال العشر الى العشرين سنة المقبلة سيكون مضمونا في حال تشكلت حكومة جديدة في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) على قاعدة افكار حزب العدالة والتنمية ».

وتابع « ان حكومة الحزب الواحد ضرورية اكان لمحاربة الارهاب او رفع التحديات الاقتصادية ».

وكان حزب العدالة والتنمية خسر خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في السابع من حزيران (يونيو) الاكثرية المطلقة التي كان احتفظ بها طيلة 12 سنة.

واعتبرت هذه الخسارة صفعة لرئيس البلاد ومؤسس حزب العدالة والتنمية رجب طيب اردوغان. ويشارك الاخير في الحملة الانتخابية على امل الحصول على غالبية واسعة تتيح له تعديل الدستور وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكان داود اوغلو فشل في تشكيل حكومة ائتلافية، ما دفع الرئيس الى الدعوة الى انتخابات مبكرة.

واضاف داود اوغلو « نتوجه الى انتخابات الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) وكلنا أمل بالتمكن من تشكيل حكومة مستقرة قادرة على وضع سياسة تنمية مستدامة والدفاع عن حقوق وحريات الجميع ».

وكان داود اوغلو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب واعيد انتخابه اليوم السبت بالاجماع حاصلا على اصوات 1353 مندوبا للحزب.

وافاد مشاركون في المؤتمر ان ارودغان تمكن خلال هذا المؤتمر من تعزيز نفوذه داخل المكتب التنفيذي للحزب عبر ادخال عدد من الموالين اليه مثل وزير النقل السابق بينالي يلدريم.

ولم يحضر اردوغان المؤتمر لكن ابنتيه، اسراء وسمية، اللتين يزداد ظهورهما العلني مؤخرا، جلستا في المقاعد الامامية.

وغابت الموسيقى عن المؤتمر احتراما لعشرات العسكريين الاتراك الذي قتلوا في المواجهات مع حزب العمال الردستاني، حسب مسؤولي الحزب.