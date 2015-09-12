مشعل يلتقي داود أوغلو في أنقرة

التقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة « حماس »، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت حركة حماس في تصريح مقتضب: « إن وفدا منها برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل التقى اليوم رئيس الوزراء التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في أنقرة.

ولم تذكر الحركة أي تفاصيل أخرى عن اللقاء.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس"، خالد مشعل، وصل مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة التركية أنقرة برفقة وفد من قيادات الحركة، لحضور المؤتمر الدوري لحزب العدالة والتنمية.

وشهد المؤتمر الدوري الخامس لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، انتخاب أحمد داود أوغلو للمرة الثانية، رئيسا لحزب العدالة والتنمية، بعد حصوله على كافة الأصوات الصحيحة.