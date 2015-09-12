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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابة 6 مواطنين في حادث سير جنوب بجنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 12:25 - 12 سبتمبر 2015
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أصيب ستة مواطنين في حادث سير بين مركبتين، اليوم السبت، على طريق الشهداء جنوب مدينة جنين.

وأخلت طواقم الدفاع المدني، المصابين الستة، ووصفة حالة ثلاث منهم بالمتوسطة، وثلاث بالطفيفة.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، بأن طواقم مركز دفاع مدني قباطية وجنين، بالتعاون مع إسعاف بلدية قباطية والهلال الأحمر، أخلوا المصابين من حادث اصطدام المركبتين، ونقلهم للمستشفى.

وأهاب الدفاع المدني بالسائقين ضرورة الانتباه وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بالشواخص المرورية، وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وعمل الصيانة الدورية للمركبات، وذلك حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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