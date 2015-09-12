فيديو | أهداف فوز أهلي الخليل على الظاهرية في كأس السوبر

توج أهلي الخليل بطلاً لكأس السوبر الفلسطيني للمحافظات الشمالية بعد فوزه على شباب الظاهرية بطل دوري المحترفين 3-2 ، في المباراة التي جرت على ملعب الشيهد فيصل الحسيني بضاحية الرام شمال القدس المحتلة مساء اليوم الجمعة .

وسجل أهداف أهلي الخليل أسامة شعبان في الدقيقة 14 ، وأضاف روبيرتو كاتلون الهدف الثاني في الدقيقة 25 ، وسجل وائل مريسات الهدف الثالث في الدقيقة 53 ، بينما سجل هدفي الظاهرية كل من أحمد ذياب في الدقيقة 75 ، وقاسم محاميد في الدقيقة 83 .

وأضاع محمد كبها ضربة جزاء للظاهرية في الدقيقة 62 .

ويعتبر هذا اللقب هو الأول لأهلي الخليل في المسابقة, بينما يملك الظاهرية لقبا واحدا أحرزه عام 2012.