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فيديو | أهداف فوز أهلي الخليل على الظاهرية في كأس السوبر

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 12:14 - 12 سبتمبر 2015
فرحة لاعبي الأهلي بلقب كأس السوبر فرحة لاعبي الأهلي بلقب كأس السوبر
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توج أهلي الخليل بطلاً لكأس السوبر الفلسطيني للمحافظات الشمالية بعد فوزه على شباب الظاهرية بطل دوري المحترفين 3-2 ، في المباراة التي جرت على ملعب الشيهد فيصل الحسيني بضاحية الرام شمال القدس المحتلة مساء اليوم الجمعة . 

وسجل أهداف أهلي الخليل أسامة شعبان في الدقيقة 14 ، وأضاف روبيرتو كاتلون الهدف الثاني في الدقيقة 25 ، وسجل وائل مريسات الهدف الثالث في الدقيقة 53 ، بينما سجل هدفي  الظاهرية كل من أحمد ذياب في الدقيقة 75 ، وقاسم محاميد في الدقيقة 83 .

وأضاع محمد كبها ضربة جزاء للظاهرية في الدقيقة 62 . 

ويعتبر هذا اللقب هو الأول لأهلي الخليل في المسابقة, بينما يملك الظاهرية لقبا واحدا أحرزه عام 2012.

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