6 طرق لكي لا تشعر بالجوع وتفقد الوزن

إذا كنت تحاول فقدان الوزن، ربما كان عليك التقليل من تناول الطعام، ولقد حان الوقت للتركيز على ما يمكنك فعله؛ كي لا تشعر بالجوع مرة أخرى، اتبع « سيدي » هذه الـ6 نصائح للتغلب على آلام الجوع؛ حتى تتمكن من البقاء على المسار الصحيح، وتحقيق الأهداف لفقدان وزنك.

1- تناول وجبة الفطور:

تناول الإفطار أسهل طريقة للحد من الجوع، على عكس الوجبات الأخرى، يأتي تناول الفطور بعد ساعات النوم الطويلة، إذا تخطيته، سوف تترك جسمك بحاجة إلى الطعام وتشعر بالجوع. وأول ردة فعل يعطيها جسمك هي العثور على السكر. تقدم وجبة الإفطار الطاقة خلال فترة الصباح، وتساعد على منع الركود والشعور بالتعب، وثبت أيضاً، أنها تساعد على تخفيف الوزن، ويحتوي الإفطار الصحي على الألياف، البروتين، الفاكهة والبيض.

2- الحصص والقطع:

عليك إنهاء وجبتك كاملة بغض النظر عن حجمها. أفضل وسيلة لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع، هي باستمرار تناول الوجبات على مدار اليوم. عليك تناول الحصص كاملة دون ترك أي منها، حاول التبديل بأنواع وألوان من الحاويات المختلفة، أي مختلف أنواع الحبوب أو الدجاج واللحوم، فهي تساعد على كبح الجوع.

3- تناول التوابل:

عندما تغير النظام الغذائي الخاص بك، هناك فرصة جيدة تكون بالتوق إلى السكر والملح الموجودة في الأطعمة المصنعة. والآن بعد أن كنت تستخدم المزيد من الأطعمة الكاملة، ووجبات الطعام الخاصة بك، ابذل جهدك لتناول ألذ الأطباق الممكنة عن طريق استخدام بعض التوابل. إنها تحد من الشعور بالجوع كما أنها صحية جداً، وتبعد الأمراض.

4- تناول الخضار والفاكهة:

إلى جانب أن جسمك يحتاج إلى الفاكهة والخضار، فهي تلعب دوراً أساسياً في الحد من الجوع. تناول عدداً من الحصص يومياً، فهي كفيلة بأن تكبح لك الشعور بالجوع، وخاصة أنها تحتوي على كميات عالية من الماء في داخلها كالخيار والبندورة، والبطيخ على سبيل المثال.

5- التفكير بالوجبة الأخيرة:

للحد من آلام الجوع، حاول التفكير والعودة إلى ما كانت وجبتك الأخيرة. وجدت إحدى الدراسات، أنه عندما تتذكر الوجبة الأخيرة التي تناولتها قبل البدء بالأكل مجدداً، تأكل حوالي ثلث الكمية. فبهذه الطريقة الطبيعية، تستطيع أن تحد من الشهية المفرطة وتكافح الجوع.

6- تغيير ما هو متاح:

تنظيف خزانتك والثلاجة، ومن ثم إعادة ملئها بالأغذية الصحية مثل اللوز والفواكه والخضراوات، والأسماك، وافعل الشيء نفسه في العمل. إن وجود الأطعمة الجيدة في متناول يدك، يعني أنك لن تأكل نسبة عالية من السكر والدهون الضارة أثناء النهار، وعليك أن تجد الخيارات الصحية، والقضاء على الرغبة الشديدة في تناول الطعام في نفس الوقت.