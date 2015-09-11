ادعيس: اكتمال وصول حجاج غزة لمكة والضفة للمدينة وحجاج المكرمة يغادرون خلال ايام

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية د.يوسف ادعيس، وصول آخر فوج من حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة، ووصول آخر فوج من حجاج الضفة المحتلة إلى المدينة المنورة.

وأوضح ادعيس لـ« فلسطين اليوم »، أن جميع رحلات الحجاج الفلسطينيين، تكللت بالنجاح، وتسير وفقاً للخطط التي أعدتها الوزارة مؤخراً، وان جميع الحجاج الفلسطينيين يتمتعون بصحة وعافية ويؤدون مناسك العمرة، ويستعدون لأداء مناسك الحج، مشيراً أن الوزارة تتابع شؤون الحجيج باستمرار.

وأشار ادعيس أن طواقم البعثات الإدارية، والطبية، والإعلامية وبعثة الوعظ والإرشاد تقدم الخدمات الجليلة للحجاج، وتعمل على راحتهم.

وفيما يتعلق في سفر الحجاج من ذوي الشهداء، قال الوزير إن اجتماعا مهماً عقد مع الجانب السعودي لتأمين سفرهم خلال الأيام القادمة، مشيراً أن شؤون سفرهم تسير بإيجابية ولا عرقلة تذكر في سفرهم.

وأكد ان المملكة العربية السعودية هي من تحدد الموعد النهائي لسفر منحة ذوي الشهداء، مرجحاً أن يكون سفرهم بين،16 17، 18 من سبتمبر الحالي، أي قبل أيام قليلة من بدأ مناسك الحج.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تقديمها لألف منحة حج مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لأسر الشهداء الفلسطينيين موزعة على الضفة الغربية وقطاع غزة

وتوجه الوزير ادعيس بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية، والجمهورية المصرية، لما بذلوه من جهود في سبيل راحة الحجاج وتسهيل سفرهم نحو الديار المقدسة.