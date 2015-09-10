وزارة الاعلام: حظر المرابطين في الأقصى ارهاب

شددت وزارة الإعلام اليوم الخميس، على أن اعتبار وزير حرب الاحتلال موشي يعلون؛ المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى 'تنظيماً إرهابياً'، مقدمة لإطلاق يد المتطرفين الإرهابيين فيه، وتسريعاً في خطوات تهويده.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الإرهابي الحقيقي مَنْ يحتل الأرض ويدنس المقدسات، ويحرق بيوت الله، ويمنع المصلين من حرية العبادة، ويحوّل باحات 'الأقصى' إلى ساحة حرب، ويبيح للمتطرفين الاعتداء اليومي عليه.

وأضاف البيان: وتعتبر الوزارة قرار يعلون بمنع مصاطب العلم في باحات الأقصى المبارك، امتدادًا للمخططات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستهلالا لتقسيم قبلة المسلمين الأولى زمانياً ومكانياً، وفرض الأمر الواقع.

وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي على اعتبار القرار الإسرائيلي المتطرف بحق الأقصى قمة الإرهاب لمخالفته كل القوانين، مطالبة بتجريم الاحتلال وجماعات المستوطنين والمتطرفين؛ الذين يستبيحون المسجد صباح مساء خارج كل قانون ودين ومنطق.