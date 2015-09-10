زي جديد للقوات الخاصة بجيش الاحتلال

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة بتوزيع ملابس عسكرية جديدة للمئات من جنود وحداته الخاصة، وذلك كجزء من العبر المستخلصة من العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأفادت صحيفة « إسرائيل اليوم »، أن الملابس الجديدة لا تحمل أزرارا وتمتص العرق وأكثر متانة وتحملاً أمام التضاريس الأرضية المختلفة، بالإضافة لاحتوائها على حماية للركبة والأكواع بدلا من الحماية المتنقلة التي كانت تزعج الجنود.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة هذا الزي تبلغ ضعف تكلفة الملابس العادية للجيش.

وبيّنت أن الزي الجديد يطلق عليه « ريب ستوب » وهي مقاومة للتمزق كما أن السراويل مريحة جداً ولا تحتوي الملابس على الأزرار التي كانت تعيق لبس واقي الرصاص عليها، حيث تلقى المئات فقط من جنود الوحدات الخاصة هذه الملابس ومنها وحدة الكوماندوز البحري وريمون ويهلوم، بينما سيتم توسيع نطاق توزيع هذا الزي مستقبلاً ليشمل القوات البرية كاملة.

كما تزود الجيش مؤخراً بخوذة عسكرية جديدة ومقاومة للرصاص وهي أقل وزناً بنسبة 15% من الخوذة الحالية.









