الطقس: أجواء شديدة الحرارة ومغبرة

جددت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تحذيرها لكبار السن والأطفال خاصة مرضى الربو والحساسية من التعرض للغبار، محذرة في الوقت ذاته من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو، اليوم الخميس شديد الحرارة ومغبرا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت: أما يوم غد الجمعة فيكون الجو حاراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأضافت الأرصاد الجوية يبقى الجو يوم السبت، حاراً، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد فمن المتوقع أن يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم الاثنين المقبل حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.