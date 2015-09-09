الجمعة .. نهائي كأس السوبر بين الظاهرية وأهلي الخليل

أكد الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء، على موعد ومكان إقامة نهائي كأس السوبر بين فريقي شباب الظاهرية بطل دوري جوال للمحترفين وأهلي الخليل بطل كأس فلسطين، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة على إستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، في افتتاح الموسم الكروي الجديد.



وأكد ناديين شباب الظاهرية وأهلي الخليل على جاهزيتهما لإقامة نهائي السوبر، مع مستهل الموسم الجديد ورغبة كل منهما في افتتاح الموسم الكروي بلقب مهم.

يشار إلى أن شباب الظاهرية يشارك في اللقاء بصفته بطل دوري المحترفين، بينما يدخل أهلي الخليل اللقاء بصفته بطل كأس المحافظات الشمالية.