إصابة مستوطنة في نابلس والاحتلال يطوق المدينة والمستوطنين يضرمون النار

أصيبت مستوطنة « إسرائيلية » بجروح صباح اليوم الثلاثاء ، بعد إطلاق النار عليها من قبل مسلحين بالقرب من طريق « ايتسهار » نابلس وقد أغلقت قوات الاحتلال « الإسرائيلي » حاجزي حوارة وزعترا جنوب نابلس.

وذكرت القناة السابعة « الإسرائيلية »، قولها « قامت مجموعة فلسطينية مسلحة، بإطلاق نار أسلحتها، على سيارة »إسرائيلية« ، بالقرب من بلدة حواره، شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة مستوطنة »إسرائيلية« ، بحال الخوف الشديد ».

وفي سياق متصل ذكر موقع « واللاه » الإخباري، أنه قد « وصلت قوات كبيرة من الجيش »الإسرائيلي« إلى منطقة الحادث، وشرعت بالبحث عن المنفذين ».

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على إحراق عشرات الدونمات الزراعية في قرية بورين جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين أضرموا النار في أراضٍ، غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون، محاذية لمستوطنة « يتسهار » المقامة على أراضي القرية.

وذكرت المصادر أن أهالي القرية يحاولون الوصول إلى أراضيهم، من أجل السيطرة على النيران.

بدورها، شدد الجيش « الإسرائيلي » إجراءاته الأمنية، في محيط مدينة نابلس، شمال الضفة الفلسطينية المحتلة، عقب عملية إطلاق نار أصيبت خلالها مستوطنة « إسرائيلية »، صباح اليوم الأربعاء، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود، أن الجيش « الإسرائيلي » أغلق حاجزي حوارة وزعترة، وعدداً من مداخل قرى جنوب نابلس، ومنع حركة الدخول والخروج منها ، وفرض إجراءات مشددة على حركة المواطنين، ودقق في بطاقاتهم الشخصية، في محيط المدينة ، بحثا عن مطلقي النار.

وكانت وسائل إعلام « إسرائيلية »، أعلنت صباح اليوم، تعرض سيارة لمستوطنين يهود، لإطلاق نار، على يد فلسطينيين بالقرب من بلدة حوارة.