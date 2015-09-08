رسالة من احمد سعدات للزعنون

سلم القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، صباح اليوم، رسالة مفتوحة الى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، من اللجنة المركزية للجبهة وأمينها العام أحمد سعدات، وموقعه من الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة، وذلك في مقر المجلس الوطني برام الله جاء فيها:

باسم اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وباسم أمينها العام الرفيق المناضل أحمد سعدات، وباسمي شخصياً، نأمل من سيادتكم تأجيل عقد دورة أو جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها في 14-15/9/2015 والدعوة فوراً لاجتماع لجنة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو حوار وطني شامل يحضره الجميع بدون استثناء في أي قطر عربي شقيق، وذلك بهدف تعزيز وتطوير منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبهدف إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل استمرار النضال لتحقيق أهداف شعبنا العظيم في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.