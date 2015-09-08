نادي الأسير:أسير من رفح في وضع صحي صعب

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الأسير ابراهيم عادل الشاعر من مدينة رفح يعاني من وضع صحي صعب وهو بحاجة لتلقي العلاج في أقرب وقت.

وأكد محامي نادي الأسير إثر زيارته للأسير الشاعر في سجن « ايشل »، بأنه يعاني من ورم في الفك السفلي، لا يمكّنه من تناول الطعام والشراب بسهولة، كما ويشكل صعوبة في النطق لديه، مشيراً إلى أنه كان قد نُقل إلى مشفى « سوروكا » قبل شهر ولكنه لم يقدّم له أي علاج.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الشاعر (20 عاماً)، في التاسع من تمّوز المنصرم أثناء مغادرته لقطاع غزة عبر حاجز « ايرز » لتلقي العلاج في الضفة الغربية، وسيتم عرضه على محكمة الاحتلال في العاشر من الشهر الجاري.