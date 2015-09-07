« بالأسماء » .. مغادرة 26 رياضي من غزة إلى المحافظات الشمالية

يستعد 26 رياضي من قطاع غزة للمغادرة إلى المحافظات الشمالية عبر معبر بيت حانون « إيرز » ، صباح هذا اليوم الاثنين، لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الإماراتي غدا الثلاثاء.

وأكد الإتحاد على صدور تصاريح لـ26 رياضي من بينهم 5 من أعضاء الإتحاد و12 من رؤساء ونواب الأندية, و6 من المنتخب الأولمبي, وإعلاميين, ومدرب.

وتضم القائمة كل من: إبراهيم أبو سليم, وفتحي أبو العلا, وإسماعيل مطر, وعمرو العماوي, ومصطفى صيام, وعمر قشطة, وإياد سيسالم, وجمال الفرا, وجميل السعدوني, وسامي أبو الحصين, وعماد التتري, وكارم العطار, وياسر اليازجي, وسعد الله أبو عيطة, وأحمد النشوي, وحمدي تنيرة, وسمير الشريف, ورأفت خليفة, وحسن صلاح, ومحمود وادي, ومحمد صالح, ويسار الصباحين, ويوسف سالم, وأشرف مطر, ونيللي المصري, وعماد هاشم.

وتم رفض كل من إبراهيم أبو الشيخ, ومحمد بلح, وعبد الله عكاشة.

يشار إلى أن الـ20 رياضي سيتابعون مباراة المنتخب الوطني مع الإمارات على إستاد الشهيد فيصل الحسيني.

أما لاعبي المنتخب الأولمبي « ومحمود وادي, ومحمد صالح, ويسار الصباحين, ويوسف سالم »، فسيشاركون في المعسكر الداخلي للمنتخب بقيادة الكابتن عبد الفتاح عرار.