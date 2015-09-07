الدفعة الاولى من حجاج قطاع غزة تغادر للديار الحجازية اليوم

من المقرر ان تغادر اليوم الاثنين, الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة والبالغ عددهم 800 حاج عبر معبر رفح ومنها الي الديار الحجازية .

أكد يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة، ستغادر قطاع غزة صباح اليوم عبر معبر رفح البري، مشيراً إلى أن 2008 حاج سيغادرون غزة خلال أيام فتح المعبر الثلاثة.

من المقرر أن تفتح السلطات المصرية، معبر رفح البري، اليوم ، للسماح بخروج الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة، نحو الديار الحجازية لأداء فريضة الحج.

وأكد دعيس انتهاء إجراءات خروج حجاج القطاع بشكل كامل، دون وجود أي معيقات ، موضحاً أن الحجاج سيعودون لغزة بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن أماكن تجمع حجاج المحافظات الجنوبية « قطاع غزة » وعن مواعيد تجمعهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أماكن تجمع حجاج محافظة الشمال سيكون عند مسجد الشيخ زايد، أما حجاج مدينة غزة فسيكون التجمع بأرض الكتيبة، في حين يكون تجمع حجاج المحافظة الوسطى بكلية الدعوة الإسلامية في دير البلح، لافتة إلى أن تجمع حجاج محافظة خان يونس سيكون في نادي خان يونس وحجاج محافظة رفح في ملعب رفح البلدي.

وأشارت إلى أن حجاج الرحلة الأولى سيكون تجمعهم الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 7/9/2015، أما حجاج الرحلة الثانية سيكون تجمعهم الساعة السابعة صباحا، وحجاج الرحلة الثالثة عند الساعة الثامنة صباحا من نفس اليوم.

ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى التواجد المبكر في الأماكن المحددة حسب الموعد المحدد، دون تأخير لضمان وصول الحجاج بالكامل إلى معبر رفح البري، انطلاقاً منه لمطار القاهرة في الموعد المحدد.

وطالبت الوزارة من الحجاج بالتواصل مع شركات الحج المسجلين لديها لمعرفة رحلاتهم ومواعيد سفرهم، لضمان عدم التأخير عن المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

وكان حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف في قطاع غزة، قال أن سيتم تسليم جوازات سفر الحجاج داخل الباصات قُبيل السفر، مشيراً إلى أن الوزارة قد أبلغت مكاتب الحج والعمرة بكشوفات الأسماء وترتيب خروجها على مدار ثلاثة أيام.

وأشار أن ثلاث طائرات ستقل الحجاج في تمام الساعة 12 من منتصف ليل الإثنين مع وجود نصف ساعة بين موعد اقلاع كل طائرة، لافتاً إلى استكمال سفر بقية الحجاج يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشاد الصيفي بالجهود المبذولة من الجانب المصري لتنسيق سفر حجاج القطاع بطريقة منظمة ومرتبة، مؤكداً أن « الأمور تسير على ما يرام والجانب الفلسطيني والمصري مستعدين لاستقبال الحجاج ».