الشرطة تضبط نصف طن من المخدرات في أريحا

قالت الشرطة الفلسطينية برام الله اليوم الأحد إنها ضبطت نحو نصف طن من مادة الماريوانا المخدرة في قرية النويعمة شمال مدينة اريحا في الضفة الغربية.

وأضافت الشرطة في بيان انها « ضبطت مشتلين من الماريوانا المخدرة في منزل بداخله مزرعة تحوي بيوتا بلاستيكية زراعية وفيها 284 شتلة كبيرة من الماريوانا بمحافظة أريحا. »

وتظهر بعض الصور التي التقطتها الشرطة الفلسطينية لأشتال الماريوانا ان طول بعض هذه الأشتال يصل إلى إرتفاع ثلاثة أمتار.

وأوضحت الشرطة في بيانها انها « وعبر متابعة من فرع مكافحة المخدرات نفذت تفتيشا لأحد المنازل في قرية النويعمة الى الشمال من مدينة أريحا بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة. »

وأضافت الشرطة في بيانها أنه تم العثور « على الكمية المزروعة في مشتلين منفصلين وهي عبارة عن أشتال ماريوانا كبيرة الحجم ووزنها جميعا 460 كيلوجراما تقريبا. »

وقال المقدم لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لرويترز إن هذه « أكبر كمية يتم ضبطها دفعة واحدة منذ بداية العام. »

وأضاف « العمل جار لاعتقال أصحاب هذا المشتل. »

وأوضح ازريقات « انه خلال العام 2014 تم ضبط 65 كيلوجرام ماريوانا على مدار العام. »

وقال « العام 2015 شهد ازديادا ملحوظا في عملية ضبط المواد المخدرة. »

وأضاف « على مدار الاشهر الماضية تم ضبط 240 كيلجراما في كل محافظات الوطن وهي ماريوانا مجففة و115 كيلوجرام قنب هندي مهجن و13 كيلوجرام حشيش وكليوجرام من مادة الهيروين والكوكايين ».