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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الشرطة تضبط نصف طن من المخدرات في أريحا

  • فلسطين اليوم - أريحا
  • 16:55 - 06 سبتمبر 2015
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قالت الشرطة الفلسطينية برام الله اليوم الأحد إنها ضبطت نحو نصف طن من مادة الماريوانا المخدرة في قرية النويعمة شمال مدينة اريحا في الضفة الغربية.

وأضافت الشرطة في بيان انها « ضبطت مشتلين من الماريوانا المخدرة في منزل بداخله مزرعة تحوي بيوتا بلاستيكية زراعية وفيها 284 شتلة كبيرة من الماريوانا بمحافظة أريحا. »

وتظهر بعض الصور التي التقطتها الشرطة الفلسطينية لأشتال الماريوانا ان طول بعض هذه الأشتال يصل إلى إرتفاع ثلاثة أمتار.

وأوضحت الشرطة في بيانها انها « وعبر متابعة من فرع مكافحة المخدرات نفذت تفتيشا لأحد المنازل في قرية النويعمة الى الشمال من مدينة أريحا بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة. »

وأضافت الشرطة في بيانها أنه تم العثور « على الكمية المزروعة في مشتلين منفصلين وهي عبارة عن أشتال ماريوانا كبيرة الحجم ووزنها جميعا 460 كيلوجراما تقريبا. »

وقال المقدم لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لرويترز إن هذه « أكبر كمية يتم ضبطها دفعة واحدة منذ بداية العام. »

وأضاف « العمل جار لاعتقال أصحاب هذا المشتل. »

وأوضح ازريقات « انه خلال العام 2014 تم ضبط 65 كيلوجرام ماريوانا على مدار العام. »

وقال « العام 2015 شهد ازديادا ملحوظا في عملية ضبط المواد المخدرة. »

وأضاف « على مدار الاشهر الماضية تم ضبط 240 كيلجراما في كل محافظات الوطن وهي ماريوانا مجففة و115 كيلوجرام قنب هندي مهجن و13 كيلوجرام حشيش وكليوجرام من مادة الهيروين والكوكايين ».

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