الاحتلال يكشف تفاصيل اعتقال معلم من غزة كان في طريقه لاجراء مقابلة للعمل في قطر

نشر جهاز الشاباك الاسرائيلي بعد ظهر اليوم الاحد تفاصيل اعتقال المعلم إيهاب أبو نحل من قطاع غزة اثناء مروره على حاجز بيت حانون « ايريز » شمال قطاع غزة.



وقال الشاباك في بيان له نشرته وسائل الاعلام الاسرائيلية، إن الجيش الاسرائيلي اعتقل ابو نحل من غزة أثناء سفره لإجراء مقابلات توظيف المعلمين في قطر عبر معبر إيرز، وأثناء التحقيق اعترف بأنه أحد عناصر كتائب القسام سابقاً ومن ثم أصبح من عناصر ألوية الناصر صلاح الدين – لواء التوحيد.



وبحسب بيان الشاباك :« اعترف أثناء انضمامه لكتائب القسام- بحفر الأنفاق وتدرب على السلاح والتمويه والمراقبة، وبعد انضمامه للواء التوحيد تم اختياره لتنفيذ عملية على الحدود عام 2010 ولم تنفذ، وأيضا في نفس العام دخل عبر الأنفاق إلى سيناء لتنفيذ هجوم على أحد الباصات المتواجدة على طريق إيلات ولكن لم تنجح الخطة لأسباب مختلفة ».

كما اعترف ابو نحل بحسب الادعاءات العبرية بانه قاوم الاحتلال الاسرائيلي خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة ضمن مجموعات عسكرية عملت لحساب حركة حماس وكتائب القسام فيها حيث قامت بتفجير عبوات ناسفة بدوريات الجيش الاسرائيلي التي اقتحمت القطاع.

وقال موقع « يديعوت احرونوت » ان النيابة العسكرية قدمت اليوم « الاحد » امام المحكمة اللوائية بمدينة بئر السبع لائحة تتهم فيها المواطن الفلسطيني بالانتماء لتنظيم غير مشروع وتلقي التدريبات العسكرية والاتصال بعميل خارجي، على حد زعمه.