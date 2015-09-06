فيديو | ثنائية سوداني تقود الجزائر للفوز في ليسوتو

سجل المهاجم البديل العربي هلال سوداني هدفين قرب النهاية ليقود الجزائر لفوز صعب 3-1 خارج أرضها على ليسوتو يوم الأحد وتنفرد بصدارة المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2017.

وحقق المنتخب الجزائري - الذي بلغ دور الستة عشر في كأس العالم العام الماضي - فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط مقابل أربع لاثيوبيا التي تأتي في المركز الثاني بعد تعادلها 1-1 مع سيشل يوم السبت.

وتتذيل ليسوتو الترتيب بعد هزيمتين متتاليتين.

وترجم المنتخب الجزائري - الذي غاب عن تشكيلته الثنائي المصاب سفيان فيغولي ونبيل بن طالب - سيطرته في الشوط الأول بالتقدم في الدقيقة 32 عن طريق فوزي غلام ظهير نابولي الايطالي بلمسة جميلة من فوق الحارس بعد تمريرة متقنة من رياض محرز.

لكن تقدم الجزائر لم يستمر سوى خمس دقائق حتى أدرك راليكوتي موكالاني التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكافأ سوداني مدربه الفرنسي كريستيان جوركوف الذي أشركه مع بداية الشوط الثاني وأعاد الجزائر للمقدمة بضربة رأس بمساعدة الحظ في الدقيقة 85 عقب تمريرة عرضية من مهدي زفان من اليمين.

وأكد سوداني انتصار المنتخب الجزائري في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما حول كرة ياسين براهيمي العرضية المنخفضة أمام المرمى إلى الشباك من مدى قريب.