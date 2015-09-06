ادعيس: غداً سيغادر أول فوج من حجاج القطاع ولا يوجد تغيير في مواعيد السفر

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، أنه لا يوجد تغيير على مواعيد سفر حجاج قطاع غزة وستبقى كما هي، حيث سيغادر اول فوج معبر رفح البري الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره الكبير لجمهورية مصر العربية وذلك لحرصها على إزالة العقبات وتيسير سفر حجاج المحافظات الجنوبية من أجل إتمام هذا الموسم.

ودعا ادعيس، حجاج بيت الله الذين سيغادرون إلى الأراضي المقدسة إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن وزارة الأوقاف في حلهم وترحالهم من أجل إنجاح الموسم وإتمامه بخير وسلام، وايضاً من أجل تقديم صورة مشرقة عن فلسطين بمشهد أخوي يجسد تلاحم وتعاون الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الوزير عقد خلال زيارته إلى مصر عدة لقاءات هامه رافقه خلالها الوكيل المساعد لشؤون الحج والعمرة في الوزارة حسام أبو الرب.