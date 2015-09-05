الإصابة تحرم الوطني من خدمات مدافعه أحمد حربي

أعلن احمد حربي قائد المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، انه لن يتمكن من المشاركة في اللقاء المرتقب أمام المنتخب الاماراتي، الثلاثاء، على استاد الشهيد فيصل الحسيني، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2018 بروسيا، وآسيا 2019 في الامارات، بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال معسكر ألمانيا.

وكتب حربي على صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك): « يطيب لي ان أتقدم بجزيل الشكر إلى اللواء جبريل الرجوب، والمدرب القدير الكابتن عبد الناصر بركات وجميع الطاقم الفني والإداري والطبي وأصدقائي اللاعبين الفدائيين كلنا ثقة بكم يا أبطال، ولا أنسى جمهور فلسطين في الداخل والشتات الداعم الأول والأخير للمنتخب ».

واضاف: « أنا اعتذر لكل عشاق ومشجعين المنتخب الفلسطيني، للأسف الشديد سوف اغادر المعسكر بسبب استمرار الإصابة وأتمنى كل التوفيق لزملائي اللاعبين الأبطال ».