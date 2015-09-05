بدء العمل بأول عمارة بإسكان « الأمل » لأسرى المؤبدات

احتفل في محافظة بيت لحم بسقف الطابق الاول من المبنى الاول في مشروع ضاحية الامل الخاص بالاسرى المحكومين بالسجن المؤبد في محافظتي بيت لحم والخليل، حيث تم سقف 400 متر بالمبنى الأول في الاسكان الذي يضم سبعة مباني بارتفاع عشرة طوابق والذي سيضم كل واحد عشرين شقة.

وجرت مراسم سقف الطابق الاول بالاسكان بحضور محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري الذي يتابع العمل بالمشروع، واللواء رائدة الفارس مسؤولة دائرة المساعدات الانسانية بديوان الرئاسة الفلسطينية واعضاء لجنة اهالي الاسرى وطاقم العمل والشركة المنفذة.

واوضح المحافظ البكري ان سقف الطابق الاول في هذا المشروع المهم والحيوي والذي يتضمن سبع عمارات سكنية ضمن مشروع ضاحية الامل للاسرى المؤبدات يوجه رسالة للاسرى وذويهم ان شعبهم لم ولن ينساهم، مشددا على اهمية تظافر جهود مختلف القطاعات الفلسطينية والعربية الى جانب قضية الاسرى.

وثمن المحافظ البكري دعم كافة الجهات وعلى رأسها جامعة الدول العربية، متمنيا استمرار هذا الدعم لهذا الاسكان الذي يطل على مدينة القدس ويتحدى الاحتلال ويحمي الارض الفلسطينية، مشيرا الى ان العمل ستواصل لانجاز هذا المشروع الضخم والكبير في معانيه ومكوناته.

بدورها، قالت نجلاء الحاج مديرة مؤسسة « امان » وعضو لجنة اهالي الاسرى المحكومين بالسجن المؤبد لمراسل « القدس » دوت كوم، ان سقف الطابق الاول اتى من خلال منحة جامعة الدول العربية التي قدمت 150 الف دولار امريكي للمشروع، بالاضافة لاسناد وتعاون مختلف الجهات والقطاعات الحكومية التي ساعدت بتحريف اراضي الاسكان وحفر الاساسات، وتعاون بعض رجال الاعمال.