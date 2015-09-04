تركيا : اعتقال 4 سوريين على خلفية غرق الطفل « أيلان »

أصدرت محكمة تركية قرارا باعتقال أربعة سوريين أحدهم قائد سفينة، عقب توقيفهم على خلفية غرق 12 مهاجرا بينهم الطفل السوري، « أيلان » الذي أثارت صورة جثته تعاطفا على صعيد الرأي العام العالمي، مع قضية المهاجرين الذي يجازفون بحياتهم في سبيل الوصول إلى أوروبا.



و يواجه السوريون الأربعة وهم « علي حسين » و« حسن صالح » و« خالد شعبان »، و« مصطفى خليل »، تهمتي « تهريب البشر »، و« التسبب في الموت جراء إهمال متعمد »، إذ يعتقد أنهم نظموا رحلة الهجرة التي انتهت بوفاة 12 مهاجر، عقب غرق مركب وقارب كانوا على متنه.



وأثارت صورة جثة « أيلان كردي »، 3 أعوام، التي لفظها البحر على أحد شواطئ بلدة بودروم في ولاية موغلا التركية، الأربعاء الماضي، موجة تعاطف مع اللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم.



ولقي أيلان حتفه لدى غرق القارب الذي كان يقل أسرته في محاولة الوصول إلى اليونان، وتوفي كذلك شقيق أيلان، غالب، ووالدتهما، في حين نجى والدهما عبد الله كردي من الغرق.