العثور على جثة شاب مشنوقاً داخل منزله في عقبة جبر

عثر مواطنون مساء اليوم الجمعة، على جثة الشاب أحمد جمال الميمي، مشنوقاً داخل منزله، ببلدة عقبة جبر قضاء محافظة أريحا والأغوار.

ولم تعرف حتى اللحظة ملابسات الحادث إن كانت انتحاراً أو بفعل فاعل آخر.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، إن الشاب يبلغ من العمر 18 عاماً، « حيث تم التحفظ على جثته، تمهيداً لنقلها إلى الطب الشرعي، على أن يعلن عن ملابسات الحادث، فور الانتهاء من التشريح ».

وأضاف ارزيقات ، إن أهل الشاب المشنوق، اتصلوا بالشرطة، وأبلغوهم عن وجود ابنهم مشنوقاً داخل منزلهم، وبناء على البلاغ تحركت الشرطة إلى المكان.