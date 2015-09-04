الأردن يتسضيف مؤتمرا دوليا حول الأسرى الفلسطينيين

كشف رئيس « هيئة شؤون الأسرى والمحررين » في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، أن الاْردن ستستضيف مؤتمرا قانونيا دوليا للأسرى الفلسطينيين يومي 16 و17 أيلول (سبتمبر) الجاري وسيحضره نخبة من خبراء القانون الدولي، وسيركز على الأبعاد القانونية بمختلف جوانبها فيما يتعلق بالأسرى.



وأوضح قراقع في تصريحات له اليوم الجمعة (4|9) نشرتها مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية، ان المؤتمر سيصدر في ختام أعماله بوثيقة قانونية، قال بأنها ستساعد للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ينتهجونها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى القابعين في السجون.



هذا وقد أنهى قراقع اليوم الجمعة (4|9) زيارة له إلى العاصمة المصرية القاهرة التقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سلمه مذكرة تفصيلية حول واقع الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية، وطالب بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية وذلك لبحث ومناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والقوانين الاخيرة التي اقرتها حكومة الاحتلال بحق الأسرى.