الحكم على متهم بقضية حرق الطفل الدوابشة

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًا يمنع بموجبه متطرف إسرائيلي، من دخول الضفة الغربية (الفلسطينية) 6 أشهر، وحبسه منزليًا لمدة 3 أشهر،على خلفية حرق أسرة فلسطينية.

وقالت الشرطة في بيان نقلته إذاعة الجيش،” سلمت الشرطة الإسرائيلية شابا، يهوديا من القدس، أمرًا إدارياً، يحظر عليه دخول الضفة الغربية خلال الاشهر الستة القادمة”.

وأضاف البيان ” كما يلزم الأمر الشاب، بعدم مغادرة منزله لمدة 3 اشهر” .وأظهرت إحصائية للشرطة الإسرائيلية، أنه تم اصدار 21 امرًا اداريًا، بحق يهود ينتمون لليمين المتطرف، على خلفية قيام مستوطنيين، بحرق أسرة دوابشة، في قرية دوما، شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل طفل رضيع ووالده ،بينما لا تزال والدته وشقيقه في المشفى يعانيان من إصابات بالغة جراء الحادثة.