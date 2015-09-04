كاميرون: بريطانيا ستستقبل آلاف اللاجئين السوريين لتفاقم أزمتهم الإنسانية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بريطانيا ستستقبل آلاف اللاجئين السوريين، استجابة لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين.

وقال كاميرون كما نقلت « BBC » ان الأعداد التي ستستقبلها بريطانيا ستأتي من مخيمات الأمم المتحدة في المناطق المجاورة لسوريا وليست من هؤلاء الذين وصلوا بالفعل إلى أوروبا، وأن بريطانيا سوف تعمل « بعقلها وقلبها ». كما تعهد بإيجاد حل طويل الأمد للأزمة.

وكان رئيس الوزراء قد قال في السابق أن قبول المزيد من اللاجئين ليس هو الحل لذلك الموقف.

وقال كاميرون في العاصمة البرتغالية لشبونة أثناء لقائه مع نظيره البرتغالي إن « بريطانيا لديها مسؤولية أخلاقية » لمساعدة الذين نزحوا عن أماكنهم خلال الصراع السوري الذي أمتد لأربعة أعوام.

وقال كاميرون إن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم بعد نقاشات مع المنظمات العاملة في المنطقة.

وكان كاميرون قد تعرض لضغوط متزايدة لزيادة إسهام بريطانيا في حل أزمة المهاجرين واللاجئين، خلال مباحثاته مع الزعماء الأوروبيين.

وتزايدت الدعوات الموجهة للمملكة المتحدة باستقبال المزيد من اللاجئين بعد نشر صورة صبي سوري، عمره 3 سنوات، غرق على شاطئ في تركيا.

وقال كاميرون الخميس إنه كأب يشعر « بالتأثر العميق » بهذه الصورة غير أنه قال أن استقبال المزيد من الناس ليس بالحل البسيط.