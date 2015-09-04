لاريجاني لا يستبعد تبادل سجناء مع الولايات المتحدة

تحدث رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في مقابلة مع إذاعة أميركية عامة الخميس عن إمكانية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة تسمح بإطلاق سراح مراسل صحيفة « واشنطن بوست » جيسون رضايان، وأميركيين آخرين مسجونين في إيران.

وردا على سؤال لاذاعة « ان بي آر » الاميركية عن « الطرق العملية » للافراج عن الصحافي الايراني الاميركي جيسون رضيان واميركيين آخرين في إيران، قال لاريجاني « هناك بالتأكيد طرق عملية » للافراج عنهم.

وأضاف في هذه المقابلة التي أجريت معه على هامش زيارة لنيويورك « مثلا هناك عدد من الايرانيين في السجن هنا ».

وتابع لاريجاني ردا على سؤال للصحافي عما اذا كان يشير بذلك إلى تبادل سجناء انه « احد الامور الممكنة »، موضحا ان « النظامين القضائيين في البلدين يمكنهما إيجاد إمكانيات أخرى وعلى القضاء (الايراني) أن يقرر ».

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني « في نهاية المطاف يمكن إيجاد حلول للقضايا من هذا النوع واعتقد ان سياسييكم يعرفون هذه الطرق ».

ويزور لاريجاني نيويورك لاسبوع من الاجتماعات في الامم المتحدة ولقاء شخصيات في قطاع الاعمال والجامعات.

ورضايان (39 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الايرانية والاميركية موقوف في أحد سجون العاصمة الايرانية منذ أكثر من عام ويحاكم في جلسات مغلقة.

وكانت مرضية افخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية طالبت في 26 آب/اغسطس باطلاق سراح 19 ايرانيا محتجزين لقضايا مرتبطة بخرق العقوبات الاميركية.

من جهته، استبعد حسين قشقوي احد نواب وزير الخارجية الايراني إمكانية حصول تبادل بين السجناء الايرانيين والاميركيين. وقال « هذا الامر غير وارد ».