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الشيخ عدنان يلتقي عائلات الاسرى المضربين بالدهيشة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 05:46 - 03 سبتمبر 2015
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التقى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومفجر ثورة الأمعاء الخاوية الشيخ خضر عدنان مع اهالي الاسرى المضربين عن الطعام من مخيم الدهيشة - بيت لحم،  شادي معالي، غسان زواهرة، نضال ابو عكر  وعدد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية واعضاء مركز اطفال الدوحة.

 

واستمع اهالي الاسرى والحضور لتجربة الشيخ خضر عدنان حيث أكد لهم وقوفه التام والمبدئي المنحاز للأسرى بشكل عام والذين يخوضون معارك الامعاء الخاوية على وجه الخصوص. وبعدها توجه الى زيارة عدد من اهالي الشهداء والاسرى في محافظة بيت لحم.

 

بدوره أكد رئيس الهيئة الادارية لمركز اطفال الدوحة ايمن الاحمر على ضرورة الالتفاف الشعبي والرسمي لنصرة هذه القضية التي تمس جوهر النضال الوطني الفلسطيني خاصة المتعلقة في بعدها الانساني والاخلاقي تجاه الاسرى وذويهم وبالأخص المضربين منهم.

 
 
 

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