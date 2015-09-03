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« يونيسيف »: الحرب تحرم 13 مليون طفل من المدارس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 05:45 - 03 سبتمبر 2015
اطفال اطفال
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قال صندوق الأمم المتحدة لرعاية الأطفال « يونيسيف » في تقرير صدر اليوم الخميس إن الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمنع أكثر من 13 مليون طفل من تلقي التعليم في المدارس وهو ما قد يحطم آمالهم ومستقبلهم.

ويتناول تقرير اليونيسيف وعنوانه « التعليم تحت النار » تأثير العنف على أطفال المدارس في تسع دول من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا، حيث ينمو جيل خارج نظام التعليم.

وتطرقت الدراسة أيضا إلى لبنان والأردن وتركيا -وهي دول مجاورة لسوريا تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين- وأيضا السودان والأراضي الفلسطينية.

وقال اليونيسيف، إن الهجمات على المداس هي أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكن أطفال كثيرين من الذهاب إلى الفصول الدراسية مع استخدام مثل هذه المباني كمأوى للأسر المشردة أو كقواعد للمقاتلين.

 

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