احتراق منزل بالقدس بعد استهدافه بقنبلة غاز من قبل الاحتلال

قالت مصادر مقدسية ان مواجهات اندلعت مساء اليوم الاربعاء بين شبان فلسطينيين و قوات الاحتلال في العيسوية شرق مدينة لقدس المحتلة.

وافاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت في حي « أبو ريالة » في قرية العيسوية، بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز على منازل المواطنين بشكل عشوائي.

وأضاف أن أحد منازل الحي احترق بالكامل بفعل إحدى قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال عليه، ما استدعى تدخل سيارة الإطفاء على الفور، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات في حين لم يتم تسجيل أي إصابة بشرية في صفوف أهالي المنزل.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيانها أن الشبان رشقوا دورية تابعة للاحتلال بالحجارة، ما أصابها بشكل مباشر دون تسجيل إصابات.

تجدر الاشارة إلى أن هذا المنزل الرابع الذي يتعرض للاحتراق جراء عمليات إطلاق قنابل الغاز على منازل المواطنين من قبل قوات الاحتلال في العيسوية.