قوات الاحتلال تدفع بالتعزيزات داخل القدس تخوفاً من العمليات

قرَّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وفي ختام جلسة مشاورات أمنية عاجلة مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو الدفع بالمئات من عناصر الشرطة للقدس المحتلة، وذلك تخوفاً من وقوع عمليات بالمدينة.

وذكرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » أن هذا القرار جاء في ختام اجتماع لنتنياهو مع قادة أمنه، حضره كل من وزير الجيش موشي يعلون ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان ووزير الاستخبارات والمواصلات ووزيرة العدل، بالإضافة لرئيس الشاباك وجهات أخرى.

وأصدر نتنياهو تعليماته بتعزيز قوات الجيش على الشارع 443 شمالي القدس وكذلك دراسة خيار إضاءة كاملة للشارع ونصب كاميرات مراقبة، في حين تقرر تعزيز الشرطة بالقدس ب 400 عنصر بالإضافة للدفع بفصيلين من حرس الحدود للمدينة.

ونقل عن نتنياهو قوله إنه ينظر بخطورة بالغة لاستهداف محاور رئيسية بالقدس وأنه لن يحتمل إلقاء الحجارة والحارقات داعياً الى دراسة التخفيف من القيود المفروضة على إطلاق النيران الحية باتجاه ملقي الحجارة.

يأتي ذلك في أعقاب تزايد عمليات القاء الحجارة والحارقات على الشارع رقم 443 وداخل مدينة القدس.