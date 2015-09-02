« مهجة القدس »: أسير مريض يعاني من انسداد في الأمعاء

أكد الأسير المريض إياس عبد حمدان الرفاعي (32 عاماً) اليوم الأربعاء؛ أن وضعه الصحي سيء للغاية بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة سجن ايشل بحقه ومن خلفها إدارة مصلحة السجون حيث أنه مازال يعاني من انسداد في الأمعاء؛ ورجفة في الجسم، جاء ذلك في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى نسخة عنها اليوم.

وأفاد الأسير المريض إياس الرفاعي أن إصابته بانسداد في الأمعاء هو نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية؛ وتقاعسها ومماطلتها في علاجه وتشخيص حالته حيث اكتشف الأسبوع الماضي أنه يعاني من ورم متعفن في المعدة.

وفي الرسالة التي وصلت مؤسسة مهجة القدس أضاف الأسير الرفاعي أنه يعاني من نزيف مستمر وارتفاع حاد في درجة الحرارة ورجفة في الجسم؛ ومصاب بمرض الكرونز وهو عبارة عن التهاب مزمن للأمعاء؛ يصيب أنسجة الجهاز الهضمي بجميع طبقاته؛ وقد يصل لفتحة الشرج والأمعاء الدقيقة.

وهذا المرض « الكرونز » يعمل على إفراز مواد سامة تتسبب بالتهابات حادة في شتى أنحاء الجسم؛ مما يهدد حياة الأسير الرفاعي ويعرضها للخطر؛ علماً أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية مؤخرا أبلغت الأسير الرفاعي أنه يعاني من فيروس التهاب الكبد الوبائي؛ بالإضافة لمعاناته المستمرة مع النزيف في الأمعاء وهزال عام في الجسم ودوخة وصداع مستمر.

وأشار الأسير الرفاعي إلى أن أطباء مشفى سوروكا أخبروه بضرورة خضوعه لعملية جراحية؛ لكنهم لم يحددوا موعدا لإجراء العملية.

وناشدت مؤسسة مهجة القدس مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسر المرضى وفي مقدمتهم الأسير إياس الرفاعي وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في العلاج والحرية.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد إياس الرفاعي من قرية كفر عين قضاء رام الله، ولد بتاريخ 09/09/1983، وهو أعزب، واعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 14/08/2006، وفي بداية اعتقاله صدر بحقه حكما بالسجن ثمانية أعوام، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ إلا أن النيابة الصهيونية تقدمت باستئناف لتتم زيادة الحكم ليصبح (11) عاماً، وبعدها تعرض للعزل في الزنازين الانفرادية لفترات مختلفة وحرمان من زيارة عائلته.