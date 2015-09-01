يعلون: حماس تبدي التزاماً بالتهدئة

اعتبر وزير الجيش « الإسرائيلي »، موشيه يعلون، اليوم الثلاثاء، أن وضع « إسرائيل » الأمني مقبول وأن حركة حماس تبدي التزاما بوقف إطلاق النار مع « إسرائيل ».

وقال يعلون في مؤتمر صحيفة « كلكاليست » الاقتصادية التابعة لمجموعة « يديعوت أحرونوت »، إن 'الوضع الأمني (لإسرائيل) خلال العام الأخير مقبول« في إشارة إلى الفترة بين ما بعد العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي وحتى الآن.

وأضاف يعلون أن »حماس تبدي التزاما بوقف إطلاق النار معها« .

وتابع أنه »إلى جانب الحزم الذي تستخدمه « إسرائيل » فإنها تمنح امتيازات للفلسطينيين وزادت عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة« .

وتطرق يعلون إلى العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال »الإسرائيلي« في مخيم جنين، الليلة الماضية، وقال إنه على الأرجح أن الجندي »الإسرائيلي« الذي أصيب خلالها أصيب بنيران صديقة.

وقال يعلون إن الاحتلال اعتقل مؤخرا مجموعة من نشطاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأنه »لو كانت الأمور متعلقة بهاتين الحركتين لوقعت هجمات معادية يومية في إسرائيل« .

وتطرق يعلون إلى إيران، وقال إن »إيران ستستمر في أن تكون نظاما شريرا وتزويد أسلحة لأعداء إسرائيل وأعداء الغرب".