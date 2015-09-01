الاحتلال يقرر دعم ما تُسمى ببلدية القدس بـ260 مليون شيقل

قررت وزارتا الداخلية والمالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعم ما تُسمى بلدية القدس بـ 260 مليون شيقل لدعم الاقتصاد والتعليم وجوانب أخرى في المدينة، كذلك لتعزيز الجوانب الأمنية.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة « يديعوت احرونوت » اليوم الثلاثاء فإن دعم بلدية الاحتلال بهذا الرقم جاء بعد مشاورات بين وزارة الداخلية والمالية وباقي الوزارات ذات الصلة في تعزيز القانون الأساس الذي يعتبر القدس عاصمة « إسرائيل ».

وقال وزير الداخلية سلفان شالوم وفقاً للصحيفة الإسرائيلية: « إننا نسعى لتعزيز القدس »عاصمة لدولة « إسرائيل »، مضيفا نسعى لدعم مدينة القدس من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية وجوانب أخرى".

وتقرر منح ميزانية إضافية لمرة واحدة لبلدية القدس بمبلغ 57,5 مليون شيقل.