الشيخ عدنان:ما حدث في جنين يؤكد وقوف شعبنا خلف مقاومته بالضفة

قال الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان إن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم ومدينة جنين ليلية أمس ليس بالجديد وأنها أقدمت على اقتحام جنين مرات عديدة وهدمت المنازل وقتلت السكان، مشيراً أن جنين ستبقى عنواناً للمقاومة وصد عدوان الاحتلال.

وكانت قوات مكونه من أربعين آليه تساندها جرافات عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم مساء أمس الاثنين، وقاموا بمحاصرة عدد من المنازل هناك من بينها منزل القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي ومنزل أبو الهيجا. .

وأوضح عدنان لـ « فلسطين اليوم الإخبارية » أن رفض القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي تسليم نفسه لقوات الاحتلال يعطي حالة معنوية كبيرة في الضفة الغربية تفيد بأن هناك من يستطيع كسر شوكة المخابرات الإسرائيلية، مؤكداً أن « الاحتلال لن يستطيع تحديد أنفاس الفلسطينيين وتحركاتهم ».

وتمنى بدوره الحرية للقائد في حركة حماس مجدي أبو الهيجا الذي اعتقلته قوات الاحتلال وشقيقه ونجله ليلة أمس، داعياً الجميع إلى العمل على بناء منزله بشكل فوري بعد أن قامت قوات الاحتلال بتفجيره للتأكيد أن الشعب الفلسطيني لن يترك مقاوميه ولن يتخلى عنهم.

وأضاف: « من فقد الثقة في المقاومة الفلسطينية فإن ما قامت به المقاومة الليلة الماضية يبدد كل هذه الشكوك، وأن هبة الشعب في الدهيشة وفي مناطق مختلفة مناصرة لمخيم جنين، تؤكد وقوف الشعب خلف مقاومته ».

الجدير بالذكر أنه وفور اقتحام المخيم دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المخيم، وصفت بالأعنف منذ أشهر