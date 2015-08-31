انتهاء اجتماع « المشتركة » و نتنياهو بانجاز غالبية المطالب

انتهى اجتماع قيادة القائمة المشتركة مع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، باستجابة الاخير لعدد من مطالب المجلس المحلية التي عرضتها المشتركة.

وأفادت المصادر الاعلامية ،ان رؤساء المجالس المحلية سيجتمعون مساء اليوم في الناصرة بمشاركة قيادة المشتركة، بعد ما وصف بـ« التقدم » اثر اجتماع المشتركة بنتنياهو والذي استمر ساعة ونصف الساعة بدلا من المخطط 45 دقيقة، ليبتوا في اعلانهم عن الاضراب.

وفي هذا السياق قال النائب احمد الطيبي الذي شارك في الاجتماع في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية :« انجزنا غالبية مطالبنا وتمت مضاعفة مبلغ الامس من ٢٠٠ الى٤٠٠ مليون شيقل، وبالاضافة لذلك، البنود التالية: ١٣٥ مليون شيقل التربية اللامنهجية ،٢٢٠ مليون شوارع داخل البلدات ،١٤٠ مليون للمجالس المتميزة في البلدات العربية، وهذا انجاز جيد وبداية طيبه وتم القرارباقامة الية تطبيق تجمع السلطات المحلية العربية والمالية ومركز السلطات المحلية برئاسة حييم بيباس ».

واضاف « كذلك ناقشنا قضايا الهدم، وام الحيران تحديدا ويدرس اقتراح باقامة لجنة مشتركة لحل قضية ترخيص البيوت المهددة بالهدم، كذلك تم طرح قضايا العنف والجريمة وتشغيل العرب واستيعاب الاكاديميين العرب في القطاع العام وقضية المدارس الاهلية وقضايا مدن التطوير، ويجتمع رؤساء السلطات المحلية العربية اليوم ليبتوا في اعلانهم عن الاضراب ».

من جانبه، قال النائب ايمن عودة بعد انتهاء الاجتماع :« كان اجتماعا ايجابيا جدا مع نتنياهو، وهناك قبول لمعظم مطالب السلطات المحلية العربية، بما في ذلك الميزانيات الفورية، والخطة الخماسية، اما قرار الاضراب فهو متروك لقرار رؤساء السلطات المحلية العربية ».

وقال النائب مسعود غنايم :« لقد كان اجتماعا ايجابيا مع رئيس الحكومة، واستجاب لبند الميزانيات الفورية، بما في ذلك تحويل مبلغ 400 مليون شيكل بشكل فوري للسلطات المحلية العربية اضافة للميزانيات التي ستحول خلال ميزانية عام 2015/2016، بما يصل الى ميزانية اجمالية حوالي 895 مليون شيكل، اضافة لمتابعة الخطة الخماسية لاغلاق الفجوات بين السلطات المحلية العربية واليهودي ».