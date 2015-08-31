الوطني يتعادل سلبيا مع لبنان استعدادا لمواجهة الإمارات بالتصفيات

سيطر التعادل السلبي على نتيجة اللقاء الذي جمع منتخبنا الوطني بنظيره اللبناني، على ملعب « رفيق الحريري » في صيدا، وذلك استعداد لمشاركة الفريقين في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 وأمم أسيا 2019.

وشهد اللقاء حضور رئيسي إتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب واللبناني هاشم حيدر.

وحرص المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن عبد الناصر بركات، في مشاركة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مدى جاهزيتهم للمواجهة المقبلة مع المنتخب الإماراتي بالتصفيات.

ومثل المنتخب الوطني التشكيلة التالية: الحارس توفيق ابو حماد واللاعبون ماتياس حدوة (أحمد أبو ناهية 80) والكسيس نصار وتامر صلاح وعبد الحميد ابو حبيب (خضر يوسف 56) ومحمد درويش وبابلو برافو (جوناثان زوريا 56) وهيثم ديب وتامر سيام واياد سلبيس.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني يستعد لخوض منافسات التصفيات الأسيوية المزدوجة، حيث سيواجه نظيره الإماراتي يوم 8 سبتمبر المقبل، , ضمن منافسات بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018, وأمم آسيا 2019.