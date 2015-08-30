فيديو | ميلان يحقق أول انتصار في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزا مهما على إمبولي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، استعاد فيه بريقه بعد الهزيمة القاسية في المباراة الافتتاحية أمام فيورنتينا 0-2.

وافتتح كارلوس باكا التسجيل لـ الروسونيري في الدقيقة الـ17، بعد تمريرة من لويس أدريانو، سددها في شباك الحارس لوكاس سكوروبسكي.

وبعد أقل من 4 دقائق، أدرك إمبولي التعادل عن طريق لاعب وسط ميلان السابق ريكاردو سابونارا، بعد تلقيه تمريرة على حدود منطقة الجزاء أكملها بتسديدة في شباك الحارس دييغو لوبيز.

وواصل ميلان محاولاته الهجومية حتى حسم المباراة لصالحه بهدف سجله لويس أدريانو في الدقيقة الـ69، عندما أرسل البديل جياكومو بونافنتورا كرة داخل منطقة الجزاء قابلها أدريانو برأسية في الشباك.