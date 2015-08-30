الفدائي يصل بيروت استعدادا لملاقاة شقيقه اللبناني وديا

وصل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم، اليوم الأحد، العاصمة اللبنانية بيروت، قادما من المانيا بعد انتهاء معسكره التدريبي الذي استمر أسبوعين في فرانكفورت، ضمن تحضيراته لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس اسيا.

وكان في استقبال بعثة الوطني في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ممثلين عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ورئيس واعضاء فرع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في لبنان، بالاضافة الى عدد من ابناء شعبنا المقيمين في لبنان.

وسيجري الفريق تمرينه الرئيسي مساء اليوم على استاد الشهيد رفيق الحريري بصيدا، الذي سيستضيف اللقاء يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الخامسة مساء.

وقال المدير الفني لمنتخبنا الوطني الكابتن عبد الناصر بركات، إن اللقاء بروفة اخيرة للوقوف على مستوى لاعبيه قبل المباراة التاريخية التي سيستضيف خلالها الفدائي شقيقه الاماراتي في الثامن من الشهر الحالي على استاد الشهيد فيصل الحسيني ضمن التصفيات المزدوجة.

وكان ثلاثة من اللاعبين المحترفين في تشيلي، بابلو برافو، ماتيوس حذوة، جوناثان سوريا، قد وصولوا بيروت في وقت سابق للالتحاق ببعثة الفدائي.